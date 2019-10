"Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Grundrente:

"Acht Monate ist es her, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seine Grundrentenpläne vorgestellt hat. Ein Modell, das ohne jeden Zweifel weit über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Acht Monate sind wahrlich genug Zeit, um einen vernünftigen Kompromiss hinzubekommen. Unter normalen Umständen jedenfalls. Aber in dieser Koalition sind die Umstände eben alles andere als normal. Es ist ein trauriges Schauspiel. Union und SPD sind immer weniger in der Lage, einen sachpolitischen Streit zu entschärfen. Die Grundrentenfrage wird noch einmal vertagt - mit ungewissem Ausgang."/al/DP/he

AXC0025 2019-10-24/05:36