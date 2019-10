Der Bilanzreigen in Deutschland und in den USA beschäftigt die Anleger. Daimler und BASF öffnen ihre Bücher. Im Blick: Der Zinsentscheid der EZB.

Eine Reihe von Unternehmenszahlen stehen an diesem Donnerstag im Fokus der Anleger. So legen unter anderem am Morgen die Dax-Schwergewichte BASF und Daimler ihre Quartalsberichte vor, gefolgt von den kleineren Unternehmen Wacker Chemie, Metro und Vossloh.

In den USA geben unter anderem die Konzerne Twitter, Amazon, Intel und American Airlines Einblicke in ihre Bücher. Interessiert dürften die Anteilseigner auch nach Frankfurt blicken: Dort entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über den Zins.

Vorbörslich pendelt der Index um den Stand des Vortages - da hatte er allerdings Gewinne eingefahren und notierte zeitweise auf dem höchsten Stand seit Juli 2018. Mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 12.798 Punkten ging der deutsche Leitindex aus dem Handel. Grund dafür war die sich im Brexit-Streit abzeichnende Fristverlängerung.

1 - Vorgaben aus den USA

Inmitten einer Flut von Bilanzen haben sich die US-Börsen am Mittwoch leicht nach oben gearbeitet. Der Dow Jones gewann 0,2 Prozent auf 26.834 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8.120 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf rund 3.005 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Auch die asiatischen Aktien haben am Donnerstag dank Bilanzmeldungen zunächst angezogen, wurden jedoch von der Unsicherheit nach den Brexit-Verhandlungen und den Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen China und den USA in Schach gehalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 22.769 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1.646 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,4 Prozent.

3 - Daimler berichtet über das dritte Quartal

Nach dem Absturz in die roten Zahlen im Sommer will der Autobauer die versprochene Trendwende liefern. An diesem Donnerstag legt der Konzern die Bilanz für das dritte Quartal vor, das Ende September zu Ende gegangen ist und wieder etwas besser ausgefallen sein dürfte. Schwächelnde Märkte, Anlaufschwierigkeiten Mit neuen Modellen und der immer teurer werdende Diesel-Ärger hatten Daimler im zweiten Quartal erstmals seit langer Zeit ins Minus gedrückt.

Zwar bekam der Konzern im September im Zuge des Dieselskandals noch ein Bußgeld von 870 Millionen Euro auferlegt und erst vor knapp zwei Wochen einen neuen Rückruf von mehreren Hunderttausend Autos verordnet. Beides wird sich laut Daimler aber nicht negativ auf das Ergebnis auswirken. Zudem hat sich der im ersten Halbjahr noch negative Trend bei den Verkaufszahlen der Kernmarke Mercedes-Benz inzwischen gedreht.

