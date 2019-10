Infracore SA erzielt starkes Halbjahresergebnis 2019 und steigert Reingewinn um 9.7% EQS Group-News: Infracore SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Infracore SA erzielt starkes Halbjahresergebnis 2019 und steigert Reingewinn um 9.7% 24.10.2019 / 07:25 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Freiburg, 24. Oktober 2019 Infracore SA erzielt starkes Halbjahresergebnis 2019 und steigert Reingewinn um 9.7% Infracore, die nicht-konsolidierte Tochtergesellschaft von AEVIS VICTORIA SA, die über ein Portfolio von einzigartigen Healthcare-Infrastruktur-Immobilien verfügt, wuchs im ersten Halbjahr 2019 weiter. Der Mietertrag und der Umsatz stiegen um 2.7% auf CHF 22.8 Mio., der EBITDA um 7.4% auf CHF 20.5 Mio., was einer EBITDA-Marge von 90.3% entspricht, und der Nettogewinn um 9.7% auf CHF 14.0 Mio. In den Ergebnissen sind keine Neubewertungsgewinne enthalten, da die Immobilien nur einmal jeweils zum Jahresende bewertet werden. Die 35 hochwertigen Gebäude an 15 Standorten mit einer Mietfläche von 157'499 m2 hatten per 31. Dezember 2018 einen Marktwert von CHF 891.4 Mio. Die Loan to Value Ratio blieb unverändert bei 47.1%. Infracore wird ihre Wachstumsstrategie und Konsolidierung von Spital-Infrastrukturen in der Schweiz sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor fortsetzen. Die Pipeline sieht derzeit vielversprechend aus, einschliesslich Akquisitionen und Entwicklungsprojekte an bestehenden Standorten. Infracore rechnet für das Gesamtjahr 2019 mit einer Ausschüttungsquote von 80 bis 90% des Nettogewinns (ohne Ergebnisse aus Neubewertung). Die detaillierten Ergebnisse von Infracore SA können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.infracore.ch/_media/2019/10/hy_2019.pdf Für weitere Informationen: Media & Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 79 785 46 32 Infracore SA: investor@infracore.ch, +41 (0) 79 635 04 10 Über Infracore SA Infracore, ein autonomes Unternehmen, besitzt seit 2006 die Immobilien von Swiss Medical Network SA und wurde 2012 in AEVIS VICTORIA SA integriert. Das Immobilienportfolio umfasst 35 hochwertige Gebäude an 15 Standorten mit einer Mietfläche von 157'499 m2. Die Gebäude sind hauptsächlich und sehr langfristig an die verschiedenen Kliniken des Swiss Medical Network vermietet. www.infracore.ch --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Infracore SA Rue Georges-Jordil 4 1700 Fribourg Schweiz Telefon: 026 350 02 02 E-Mail: svanderschueren@infracore.ch Internet: www.infracore.ch ISIN: CH0467966740 EQS News ID: 895617 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 895617 24.10.2019 ISIN CH0467966740 AXC0062 2019-10-24/07:26