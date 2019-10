Fair Value REIT-AG: Vermietungserfolg im Einkaufszentrum City Center Eisenhüttenstadt DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilien Fair Value REIT-AG: Vermietungserfolg im Einkaufszentrum City Center Eisenhüttenstadt 24.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Fair Value REIT-AG: Vermietungserfolg im Einkaufszentrum City Center Eisenhüttenstadt Gräfelfing, 24. Oktober 2019 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat einen Vermietungserfolg im City Center Eisenhüttenstadt erreicht. Als neuer Mieter für eine Einzelhandelsfläche von rd. 1.400 m² konnte die KiK Textilien und Non-Food GmbH (KiK) gewonnen werden. Der Mietvertrag läuft über 10 Jahre, bis 2030. Das City Center an der Nordpassage 1 in Eisenhüttenstadt befindet sich im Eigentum des Tochterunternehmens BBV Immobilien-Fonds Nr. 10 GmbH & Co. und wird durch die IC Immobilien Gruppe verwaltet. Vermittelt wurde der neue Mietvertrag mit KiK ebenfalls durch die IC Immobilien Gruppe. Kevin Julian Fuhr, Vorstand der Fair Value REIT-AG: "Dieser Mietvertragsabschluss ist ein Beleg für die Nachhaltigkeit des Objektstandortes. Wir sind überzeugt, weitere Flächen zeitnah zu vermieten bzw. zu verlängern." Kontakt Fair Value REIT-AG Kevin Julian Fuhr Tel. 089-9292815-10 Fax. 089-9292815-15 e-mail: fuhr@fvreit.de Unternehmensprofil Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren. --------------------------------------------------------------------------- 24.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-10 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 895101 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 895101 24.10.2019 ISIN DE000A0MW975 AXC0065 2019-10-24/07:30