Es ist passiert. Nach mehr als drei Jahren, in denen die Marihuana-Industrie für ihre Investoren Renditen im grünen Bereich produziert hat, ist die Cannabis-Aktienblase nun geplatzt. Es gibt zwar keine offizielle oder konkrete Definition, die den Zeitpunkt genau festlegt, wann die Party in einer heißen Industrie am Ende ist - doch ein 50-prozentiger Rückgang im Horizons Marijuana Life Sciences ETF (dem ersten ETF, der sich auf Cannabis fokussiert) in den letzten sechs Monaten ist meiner Meinung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...