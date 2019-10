Der Industriekonzern Bucher ist in den ersten neun Monaten weiter gewachsen. Das Wachstumstempo hat sich allerdings verlangsamt.Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 weiter gewachsen. Das Wachstumstempo aus dem ersten Semester hat sich allerdings verlangsamt. Und beim Auftragseingang herrscht weiterhin Flaute. Der Umsatz legte in der Berichtsperiode um 4,9 Prozent auf 2,36 Milliarden Franken zu, wie der Hersteller von Landmaschinen...

