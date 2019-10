Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 18 auf 18,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die Profitabilität verdiene der schweizerische Industrie- und Elektronikkonzern Anerkennung, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hier hätten sich Kostensenkungen bezahlt gemacht in einem alles in allem schwierigen Quartal. Das Wachstum bleibe aber eine Herausforderung./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2019 / 18:10 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-10-23/22:01

ISIN: CH0012221716