Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV/per Symbol Issue Value share Base Invesco 23.10.2019 PSES IE00B23D8Y98 700,001 EUR 10,578,578 15.11223 FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSRE IE00B23D8X81 700,001 EUR 6,595,324 9.42188 FTSE RAFI Europe UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSWC IE00B23D9240 200,001 USD 3,611,136 18.05559 Dynamic US Market UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSRF IE00B23D8S39 16,400,001 USD 323,456,650 19.72297 FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSRU IE00B23LNN70 1,059,201 GBP 11,409,518 10.77182 FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Invesco 23.10.2019 EQQQ IE0032077012 10,569,967 USD 2,040,900,910 193.08489 EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSDE IE00B23D9570 3,046,001 USD 25,927,913 8.51212 FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Invesco 23.10.2019 PSDU IE00B23LNQ02 3,489,552 USD 68,625,000 19.66585 FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Invesco 23.10.2019 BUYB IE00BLSNMW37 2,561,001 USD 90,264,058 35.24562 Global Buyback Achievers UCITS ETF Invesco S& 23.10.2019 HDLV IE00BWTN6Y99 6,345,001 USD 208,086,022 32.79527 P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco S& 23.10.2019 SPXTDVUN IE00BX8ZXS68 150,001 USD 3,809,180 25.39436 P 500 Veqtor UCITS ETF Invesco 23.10.2019 EUHD IE00BZ4BMM98 700,001 EUR 19,177,423 27.39628 EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco 23.10.2019 HDLVEMN IE00BYYXBF44 1,437,311 USD 42,082,114 29.27836 FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Invesco US 23.10.2019 HYFA IE00BD0Q9673 2,521,881 USD 61,677,370 24.45689 High Yield Fallen Angels UCITS ETF Invesco US 23.10.2019 FAGB IE00BYVTN047 19,674 GBP 486,678 24.73710 High Yield Fallen Angels UCITS ETF Invesco S& 23.10.2019 PQVM IE00BDZCKK11 250,001 USD 7,868,026 31.47198 P 500 QVM UCITS ETF END