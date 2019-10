Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,04 Prozent auf 171,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,40 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es bei Staatsanleihen kaum Bewegung.

Am deutschen Rentenmarkt richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am frühen Nachmittag werden die Ergebnisse der letzten Zinssitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi erwartet. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz der Notenbank am Nachmittag dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Bis zu den Ergebnissen der EZB-Zinssitzung könnten noch Konjunkturdaten aus der Eurozone für Impulse im Handel am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager und damit Hinweise, ob die Krise in den Industrieunternehmen andauert und ob die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe beginnt, sich auf den Dienstleistungssektor auszuweiten./jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0091 2019-10-24/08:34