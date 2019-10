Die Notierungen für das schwarze Gold geben zur Wochenmitte leicht ab, nachdem die Ölvorräte in den USA weiter angestiegen sind. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil notiert bei 59,23. Der Euro notiert vor der Sitzung der EZB am Donnerstag wenig verändert bei 1,11 US-Dollar. Es ist die letzte Sitzung unter Mario Draghi, bevor er den Stab an Christine Lagarde übergibt. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...