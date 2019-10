Auch am Mittwoch haben sich die großen europäischen Börsen kaum von der Stelle bewegt. Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Brexit-Verhandlungen erhielten am Vorabend erneut einen Dämpfer, der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone pendelte wie schon am Vortag um die Marke von 3600 Punkten, am Ende stand ein kleines Plus von 0,1% zu Buche. In gleichem Ausmaß zulegen konnte der französische CAC 40 , für den deutschen DAX lief es etwas besser und es kam zu einer Verbesserung um 0,3%, am besten verhielt sich der Markt in London mit einem Aufschlag von 0,7%, hier wirkte auch das wieder nachgebende Pfund unterstützend. Nach dem vom britischen Parlament am Dienstag Abend erzwungenen vorläufigen Stillstand beim Brexit wird jetzt allgemein mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...