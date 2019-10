Die Borussen verloren gestern in Mailand 0:2 und entsprechend gibt heute der Börsenkurs wie üblich nach. Das Schnäppchenlimit läge so um 8,50 Euro, vielleicht auch 8,25 Euro. Die Aktie ist etwas für Fußballkenner und eine seltene Möglichkeit, Fußball an der Börse zu spielen.



