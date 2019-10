Köln (ots) - Die neue "instagrammable" Ausstellung in Köln-Ehrenfeld eröffnet auf 2.000qm und verdoppelt damit fast seine Fläche. Mit über 42.000 Besuchern in 6 Monaten ist das Supercandy Pop-Up Museum das erfolgreichste und größte seiner Art in Europa.Pink, Neon und "bling-bling"Jetzt kommt das Supercandy Pop-Up Museum Vol. 2 in einer neuen Location zurück. Die Highlights unter den 25 neuen Fotosets: vier verschiedene neonfarbene Pools, ein rosa Tresorraum mit 50 Millionen Supercandy-Dollar-Stapel, der Bling Bling Club mit 20 Discokugeln bis zu einem Durchmesser von 2 Metern, ein Supermarkt mit Fantasieprodukten, ein rosa japanischer Bereich mit Torii, echten Shoji-Türen sowie hunderten beleuchteten Laternen, ein Waschsalon, eine Kakteenlandschaft und ein Cadillac DeVille Cabrio von 1966 - umgebaut als Lowrider in der Farbe Bubblegum-Pink für echten Hip-Hop-Vibe vor einem amerikanischen Diner.Super-Pics und Super-CandyTechnisch raffiniert und hochmodern wird es mit dem Multikamera System der Essener Firma 360ties GmbH, das die BesucherInnen aussehen lässt, als könnten sie in der Luft schweben. Für den Outfitwechsel gibt es Umkleidekabinen und für den süßen Hunger das ausgezeichnete Bio-Eis von KissYo.Was passierte mit dem ersten Supercandy-Haus?Die rosa Fabrikhalle am Kölner Melatengürtel brachte einen ganz besonderen Flair nach Köln-Ehrenfeld, und so wurde das Supercandy Pop-Up Museum im Jahr 2018 zum Treffpunkt für Foto-Fans, die ungestört Fotos & Videos zusammen mit ihren Freunden machen wollten. Aber auch VIPs und TV-Promis wie Kai Pflaume, Joko Winterscheidt, Katja Burkhard und 1. FC Köln-Stürmer Anthony Modeste sowie Social-Media-Stars wie Joyce Ilg, Mrs Bella & Riccardo Simonetti shooteten exklusiven Content für ihre Instagram-Feeds und machten Fotos mit anderen Besuchern im Bällebad. Das alte Gebäude wurde abgerissen und dort entsteht jetzt Mietwohnraum.Auch im neuen Supercandy Pop-Up Museum haben alle Besucher mit einem Ticket wieder zwei Stunden Zeit für ihr ganz eigenes Fotoshooting. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt kostenlos und das Supercandy Pop-Up Museum ist bis auf einen Bereich barrierefrei. Parkplätze sind direkt vor dem Museum vorhanden.Supercandy Pop-Up Museum Vol. 2Oskar-Jäger-Str. 14550825 Köln Geöffnet 1. November 2019ÖffnungszeitenMo, Di, Fr von 12.00 Uhr - 20.30 UhrSa von 10.00 Uhr - 22.00 UhrSo von 10.00 Uhr - 19.00 UhrPreiseEarly Bird Special bis 30.10.2019Early Bird Ticket 19,90 EUREarly Bird ermäßigt Kids & Young Teens 14,90 EUR4er Freundschaftsticket Nimm 4, zahl 3 59,90 EURTicketpreise ab 31.10.2019Normalpreis 29,- EURermäßigt Kids & Young Teens 19,- EUR4er Freundschaftsticket Nimm 4, zahl 3 87,- EURTickets nur online www.supercandy.housePressekontakt:Frank Karch0172 2405246frank@supercandy.houseSupercandy GmbHNeusser Str. 718A50737 KölnOriginal-Content von: Supercandy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137490/4412850