IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited gründet Online-Shop für die hanfbasierten CBD-Produkte der Linie WKND! Wellness

Vancouver, BC, Kanada (24. Oktober 2019) - Weekend Unlimited Inc. ("Weekend" oder das "Unternehmen") (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF)) ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lifestyle-Cannabis-Produkten, gibt bekannt, dass es einen Online-Shop gegründet hat, in dem die CBD-Hanf-Produkte der Linie WKND! Wellness an Kunden in den USA unter www.wkndwellness.com verkauft werden.

Wir haben letzten Monat angedeutet, dass sich das CBD-Hanf-Produktportfolio des Unternehmens in den letzten Entwicklungsphasen befand. Mit der Gründung des Online-Shops, um dieses Produktportfolio zu vertreiben, wird unser Plan jetzt mit enormer Effizienz in die Tat umgesetzt, sagte President und CEO Chris Backus. WKND! Wellness ist eine Lifestyle-Hanf-und CBD-Produktlinie, die perfekt in den Online-Einzelhandel passt. Zusätzlich zur Umsatzgenerierung sehen wir dies als wichtigen Schritt an, um die Reichweite und den Wiedererkennungswert der Marke zu steigern, was wiederum die Nachfrage nach Produkten der Marke WKND! im Einzelhandel überall steigern wird.

Höhepunkte des Online-Einzelhandels WKND! Wellness (www.wkndwellness.com):

- WKND! Wellness bietet 4 hanfbasierte CBD-Produktlinien: CBD Softgel-Kapseln, CBD Flüssigtinkturen, CBD Kühlgel und CBD Körperbutter.

- Alle Produkte sind großzügig mit Full-Spectrum-CBD dosiert.

- WKND! Wellness-Produkte werden in den USA hergestellt und verpackt.

- WKND! Wellness-Produkte werden gemäß der Guten Herstellungspraxis (GMP) produziert.

- Produktionsstätte ist FDA-registriert.

- Jede WKND! Wellness-Produktcharge wird von einem unabhängigen Labor auf Reinheit und Gehalt getestet.

- WKND! Wellness-Produkte können in die gesamte USA, mit Ausnahme von Idaho und North Dakota, verschickt werden.

WKND! Wellness ist eine Lifestyle-Hanf- und CBD-Produktlinie, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Wellnessprodukten zu versorgen. Die Produkte von WKND! Wellness wurden designt und entwickelt, um den höchsten Kundenanforderungen zu entsprechen.

Durch den explosionsartigen Anstieg der hanfbasierten CBD-Produkte in ganz USA, ist es äußerst wichtig, dass die Marke WKND! eine kraftvolle und skalierbare Präsenz aufweist, sodass Kunden im ganzen Land unsere qualitativ hochwertigen botanischen Cremes, Tinkturen und Extrakte erleben können und sich unserer Marke verbunden fühlen, fügte Herr Backus hinzu.

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

