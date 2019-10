Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist im August 2019 im Vorjahresvergleich leicht gestiegen. Im achten Monat des Jahres kamen 315 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit.



Das waren vier Personen mehr als im August 2018. Die Zahl der Verletzten blieb gegenüber dem Vorjahresmonat mit rund 35.900 nahezu unverändert. In den ersten acht Monaten des Jahres 2019 erfasste die Polizei insgesamt rund 1,74 Millionen Straßenverkehrsunfälle. Das waren 0,6 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Darunter waren rund 196.900 Unfälle mit Personenschaden (-4,1 Prozent), bei denen 2.050 Menschen getötet wurden, so die Statistiker.



Damit ging die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Jahres 2018 um 4,1 Prozent beziehungsweise 87 Personen zurück. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 4,3 Prozent auf rund 252.100.