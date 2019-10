Köln (ots) -Ludwig van Beethovens Geburtstag jährt sich nächstes Jahr zum 250.Mal. Und die Maus feiert mit - in der ARD Woche der Musik vom 20. bis26. Januar 2020:"Ich freue mich sehr über die Maus als Botschafterin bei der ARDWoche der Musik. Die Maus wird in dieser Woche die ARD Aktionenbegleiten, die nur stellvertretend sind für die vielen hundertEducation-Aktionen, die unsere Orchester jedes Jahr in allenBundesländern durchführen. Unser Dank gilt an dieser Stelle deshalbauch den Musikerinnen und Musikern sowie den Education-Abteilungen inden Häusern, die solche Aktionen möglich machen", so Valerie Weber,Direktorin NRW, Wissen und Kultur des WDR, der die Federführung derWoche übernommen hat.Unter dem Titel "Das Beethoven-Experiment. Die ARD Woche der Musik"präsentieren die Education-Abteilungen derARD-Landesrundfunkanstalten verschiedene Konzert- undWorkshop-Formate, die zeigen, wie vielfältig Musikvermittlung seinkann. Eine Übersicht über das gesamte Programm gibt es aufbeethovenexperiment.de.Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt auf Hochtouren:Zum Beispiel fragt der NDR: "Haben Sie ein Händchen für Beethoven?"und lädt ein, die PC-Tastatur gegen eine Klaviertastatur zu tauschen.Unter allen, die sich daran beteiligen, verlost der NDR Karten füreines seiner Konzerte im Januar 2020 in der HamburgerElbphilharmonie.Die NDR Radiophilharmonie veranstaltet vom 20. Oktober bis 10.November 2019 ein Beethoven-Festival, in dessen Rahmen sämtlicheBeethoven-Sinfonien und-Klavierkonzerte aufgeführt werden.Der SR ließ bei einer Schultour hunderte Schüler*innen über eineBeethoven-Playlist abstimmen. Für unterschiedliche Alters- undZielgruppen entstanden aus diesen Votings zwei verschiedeneKonzertformate und insgesamt acht Konzerte, die in der ARD Woche derMusik aufgeführt werden.Der SWR geht mit seinem Vokalensemble auf musikalische Reise durchdie Region und lädt zum Mitsingen ein - im Gepäck sind natürlich auchKanons von Beethoven.In der Projektwoche sind die Musiker*innen des Orchesters danntäglich von der Kita bis ins Seniorenheim im Sendegebiet zwischenKonstanz und Koblenz und von Ulm bis Trier unterwegs.Der WDR lädt ein, sich zu einer Tanzcommunity zu verbinden: Das WDRFunkhausorchester hat gemeinsam mit der international gefeiertenBreakdance-Company "Flying Steps" ein Musikvideo und begleitendeTanz-Tutorials als Remix zu Beethovens berühmtestem Werk, der 5.Sinfonie, entwickelt. Alle können an dem Experiment teilnehmen, egalob jung oder alt.Prof. Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrat:"Gemeinsam mit der ARD engagiert sich der Deutsche Musikrat mit demMusikvermittlungsprojekt "Ein ARD-Konzert macht Schule" für einequalifizierte musikalische Bildung in der Schule. Neben allennachweisbaren Wirkungen auf Geist, Körper und Seele des Individuumswirkt sich Musik auch auf das soziale Verhalten aus und fördert soden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Kinder und Jugendliche sinddie besten Botschafter für Weltoffenheit und Verständigung, wenn siedie Chance auf kulturelle Teilhabe erhalten. Der Deutsche Musikratfreut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ARD in diesemgesellschaftlich wichtigen Bereich."Die Maus wird auf einer deutschlandweiten Tour im Januar 2020Aktionen des Beethoven-Experiments in der ARD Woche der Musikgemeinsam mit ihrem Publikum feiern.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Kommunikation0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4412878