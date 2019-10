Gestützt auf Kursgewinne des Autokonzerns Daimler ist der Dax am Donnerstag mit Kursgewinnen gestartet. Der Index lag am Morgen 0,8 Prozent im Plus bei 12.798 Punkten. Größter Gewinner im Dax waren die Aktien von Daimler mit einem Plus von gut vier Prozent. Der Autobauer legte bei operativem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal zu.

