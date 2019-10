Sowohl in der Finanzbranche als auch in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ist Fintech (Finanztechnologie) definitiv angekommen. Das zeigt der Global Fintech Report 2019 unter dem Titel Crossing the lines: How fintech is propelling FS and TMT firms out of their lanes, für den weltweit über 500 Führungskräfte von Finanzdienstleistern und Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation befragt wurden. "Fintech wird von Unternehmen eingesetzt, um die betriebliche Effizienz zu optimieren, die Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Attraktivität der Produkte und Dienstleistungen zu steigern", so Georg Ogrinz, Leiter des Bereichs Banking & Capital Markets Consulting bei PwC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...