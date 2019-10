Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt vergeht derzeit kein Tag, an dem nicht über den Brexit in all seinen möglichen Facetten gesprochen wird, berichten die Analysten der Helaba. Gestern sei die Abstimmungsniederlage von Boris Johnson über die Gesetzgebung für den EU-Austritt im frühen Handelsgeschäft mit Kursabschlägen quittiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...