TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag nach einer zunächst uneinheitlichen Tendenz freundlich geschlossen. Sie folgten damit leicht positiven Vorgaben der Wall Street. Für Kursbewegungen sorgte vornehmlich die Quartalsberichtssaison.

Tendenziell stützend habe im Hintergrund die Erwartung gewirkt, dass die US-Notenbank kommende Woche die Leitzinsen senken dürfte, hieß es im Handel. Von der EZB, die bereits am Donnerstag tagt, werden dagegen keine neuen Beschlüsse erwartet. Sie hatte bereits im vergangenen Monat Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Die Märkte warteten auf die weitere Entwicklung im US-chinesischen Handelsstreit und beim Brexit, hieß es.

In Japan legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 22.751 Punkte. In Hongkong (Späthandel) und Sydney fielen die Gewinne ähnlich groß aus, in Seoul und Schanghai etwas moderater. In Schanghai habe die Einschätzung etwas gebremst, dass Peking kurzfristig keine weiteren konjunkturstimulierenden Maßnahmen beschließen dürfte, so die Volkswirte von KGI Securities.

In Südkorea hatten die Akteure BIP-Zahlen für das dritte Quartal zu verarbeiten. Mit 2,0 Prozent fiel das Wachstum im Jahresvergleich etwas unter der Erwartung aus, was zugleich Zinssenkungsspekulationen befeuerte. Dazu passend wertete am Devisenmarkt der Won zum Dollar leicht ab.

Kursrally bei Japan Display - Softbank-Kurs fällt weiter

Japan Display verteuerten sich um 6,8 Prozent. Das Unternehmen hat seine Liquiditätsprobleme für beendet erklärt, nachdem es mit Geschäftspartnern bessere Zahlungsarrangements vereinbarte und weil ein Kunde für eine Finanzspritze im Volumen von 40 Milliarden Yen sorgt, in dem er eine Zahlung früher als sonst üblich leistet. Daneben habe Japan Display die Anleger mit einem offenbar gut ankommenden neuen Produkt erfreut sowie niedrigeren Kosten nach einem vorangegangenen deutlichen Stellenabbau, hieß es im Handel.

Softbank verloren weiter, diesmal 2,9 Prozent, nach der kostspieligen Übernahme des mit Schwierigkeiten kämpfenden Büroraumvermieters Wework.

In Seoul gewannen SK Hynix knapp 3 Prozent. Bei dem Chiphersteller war der Nettogewinn im dritten Quartal zwar um 89 Prozent eingebrochen, aber damit dennoch besser ausgefallen, als Analysten geschätzt hatten. Posco gingen gut behauptet aus dem Tag. Der Stahlhersteller hatte mit seinen während des Handels mitgeteilten Geschäftszahlen gewinnseitig die Erwartungen knapp verfehlt.

Qantas fielen um 3,7 Prozent zurück, nachdem die australische Fluglinie mitgeteilt hatte, dass sie ergebnisseitig die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong zu spüren bekomme. Der Gewinn im ersten Halbjahr dürfte deswegen 25 Millionen Austral-Dollar niedriger ausfallen. Qantas will nun die Kapazitäten auf dem Hongkonger Flughafen reduzieren. Für JB Hi-Fi ging es nach der Vorlage des Quartalsberichts um 6,8 Prozent aufwärts.

Kursgewinne verzeichneten Ölaktien, nachdem die Ölpreise am Vortag einen kräftigen Schub nach oben gemacht hatten. Auslöser war ein überraschender Rückgang der US-Lagervorräte. Santos und Woodside verzeichneten in Sydney Aufschläge von je gut 2 Prozent. Inpex lagen in Tokio knapp 2 Prozent höher und CNOOC in Hongkong 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.693,60 +0,31% +18,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.750,60 +0,55% +13,04% 08:00 Kospi (Seoul) 2.085,66 +0,24% +2,19% 08:00 Schanghai-Comp. 2.940,58 -0,04% +17,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.732,63 +0,62% +2,66% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.296,10 +0,75% +16,13% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.171,98 +0,88% +2,46% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.567,78 -0,06% -7,20% 11:00 BSE (Mumbai) 38.974,16 -0,22% +7,50% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:31 % YTD EUR/USD 1,1140 +0,1% 1,1133 1,1121 -2,8% EUR/JPY 121,03 +0,1% 120,94 120,53 -3,7% EUR/GBP 0,8614 -0,1% 0,8620 0,8649 -4,3% GBP/USD 1,2932 +0,1% 1,2914 1,2858 +1,5% USD/JPY 108,66 +0,0% 108,64 108,39 -0,9% USD/KRW 1172,46 +0,2% 1170,53 1172,52 +5,2% USD/CNY 7,0670 +0,0% 7,0656 7,0837 +2,7% USD/CNH 7,0647 +0,0% 7,0636 7,0815 +2,8% USD/HKD 7,8386 -0,0% 7,8413 7,8424 +0,1% AUD/USD 0,6843 -0,1% 0,6852 0,6838 -2,9% NZD/USD 0,6405 -0,3% 0,6421 0,6396 -4,6% Bitcoin BTC/USD 7.403,51 -0,4% 7.431,51 7.973,51 +99,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,71 55,97 -0,5% -0,26 +15,2% Brent/ICE 61,01 61,17 -0,3% -0,16 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,72 1.492,10 -0,0% -0,38 +16,3% Silber (Spot) 17,56 17,57 -0,0% -0,01 +13,3% Platin (Spot) 924,50 917,00 +0,8% +7,50 +16,1% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,1% -0,00 +0,8% ===

