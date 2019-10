Peking (ots/PRNewswire) - Ein Video von China.org.cn über "die Einsatzmöglichkeiten von 5G-Technologie in der Unterhaltungsbranche in Südkorea"Südkorea ist bekannt für seine K-Pop- und Straßentanz-Kultur. Nun stellen Sie sich vor, dass Sie mit Ihrem Lieblingsstar überall und jederzeit tanzen können. In Südkorea kein Problem - dank 5G.Südkoreas führende Telekommunikationsanbieter machen es möglich: Die Firma LG Uplus hat kürzlich einen Augmented-Reality-Dienst (AR, dt. "Erweiterte Realität") eingeführt, mit dem Nutzer mittels 5G-Smartphone zusammen mit einem K-Pop-Star tanzen können.Unsere Moderatorin Laura Zheng zeigt Ihnen, wie es funktioniert.Die App heißt "AR Live". Sie umfasst eine Reihe von AR-Inhalten, mit denen Nutzer im Voraus aufgezeichnete, sich bewegende holografische Avatare sehen können. Mit der App kann sich der Nutzer nun selbst dabei aufzeichnen, wie er direkt neben einem virtuellen Bild seines Lieblingsstars tanzt.Im Vergleich zu 4G-Diensten ermöglicht die 5G-Technologie durch ihre massiven Datenübertragungsraten und geringere Verzögerungszeiten tiefer integrierte und spannendere AR-Erlebnisse.Tänzer im Video: Groove-KModeratorin Laura Zheng: Sehr coole Pose! Wie findest Du diese App?Groove-K: Ich spiele oft Spiele mit meinem Smartphone, und ich denke, diese App macht mehr Spaß, als Spiele mit dem Smartphone zu spielen. Es fühlt sich an, als würde ich mit echten Idolen tanzen. Es macht Spaß, auf eine neue Art und Weise.Was halten Sie von 5G, und wie wird es Ihrer Ansicht nach unser Leben verändern?Wenn ich ein neues Smartphone kaufe, gibt es normalerweise nicht viel, was mich wirklich beeindruckt, aber diese App scheint viel mehr Möglichkeiten zu bieten und es gibt auch viel mehr zu sehen. Sie hat viel mehr Funktionen, die Spaß machen, als andere Apps.Bisher habe ich die Choreografien meiner Idole vor dem Fernseher geübt, jetzt kann ich dank dieser App mit ihnen zusammen üben. Das ist natürlich viel toller. Mit dem Smartphone kann ich mir die Choreografie nun ansehen, einprägen und üben. Das ist viel praktischer.Video - https://www.youtube.com/watch?v=S6RAafGDC5wPressekontakt:Guo Yiming+86-10-8856-0920michelleguo.chn@gmail.comOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137002/4412934