Der Kasinobetreiber Las Vegas Sands Corp. (ISIN: US5178341070, NYSE: LVS) zahlt ab dem Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 3,16 US-Dollar auf Jahresbasis an die Aktionäre aus. Vierteljährlich entspricht dies einer Auszahlung von 0,79 US-Dollar. Dies ist eine Anhebung um 2,60 Prozent. Die nächste Dividende über 0,77 US-Dollar wird am 26. Dezember 2019 ausgeschüttet (Record day: 17. Dezember 2019). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...