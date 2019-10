München (www.anleihencheck.de) - Negative Renditen haben sich an den globalen Anleihemärkten wie eine Epidemie verbreitet, so Marc Decker, Head of Asset Management von Merck Finck Privatbankiers.Mehr als die Hälfte aller Euro-Anleihen von Emittenten guter Qualität (Investment Grade) rentiere inzwischen negativ. Vor diesem Hintergrund steche ein Anleihesegment ins Auge: Wandelanleihen. Der durchschnittliche Ertrag von europäischen Wandelanleihen habe von Jahresanfang bis heute bei rund 6 Prozent gelegen - bei einer Schwankungsbreite von nur 4,6 Prozent. Das entspreche in etwa dem langfristigen Profil eines konservativ ausbalancierten Portfolios aus Aktien und Anleihen. Wandelanleihen seien damit ein wirksames Medikament gegen die Ausbreitung der Negativrenditen im Anleihenportfolio, und dies bei überschaubaren Nebenwirkungen. ...

