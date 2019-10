Angesichts des Abschwungs im Truck-Geschäft wird Daimler in Nordamerika auch Stellen abbauen. In den USA und Mexiko werde es Entlassungen geben, kündigte Finanzvorstand Harald Wilhelm an. Werksschließungen seien aber angesichts des Einbruchs der Auftragseingänge nicht geplant, so der Manager. Es handele sich um einen relativ normalen Abschwung. Im bisher boomenden Lkw-Geschäft sank der Ordereingang angesichts des schwächeren Konjunkturumfeldes weltweit im dritten Quartal um knapp 28 Prozent. In der Nafta-Region brachen die Aufträge um knapp die Hälfte ein.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2019 03:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.