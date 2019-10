Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat nach dem schwachen Jahresauftakt die Geschäfte etwas stabilisieren können. Allerdings ziehen für die konjunkturanfällige Lkw-Sparte bereits die nächsten Sorgen auf. Weil die Wirtschaft in Nordamerika und Europa schwächer läuft, kann der Konzern seine Ziele in der Sparte in diesem Jahr nicht halten. Doch die Reaktin der Daimler-Aktie überrascht an der Börse."Starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...