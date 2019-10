Der Autoproduzent Daimler übertrifft im dritten Quartal mit einem Umsatz von 43,3 Mrd. Euro (VJ: 40,2 Mrd. Euro) und einem EBIT von 2,7 Mrd. Euro (VJ: 2,49 Mrd. Euro) die Analystenschätzungen von 43,2 Mrd. Euro bzw. 2,5 Mrd. Euro und stimmt damit die Anleger positiv. Beim Nettogewinn konnte der Hersteller ebenfalls leicht zulegen und baute diesen auf 1,81 Mrd. Euro (VJ: 1,76 Mrd. Euro) aus. Der Ausblick wurde für Umsatz und EBIT bestätigt, zugleich senkt das Unternehmen seine Renditeprognose für die Truck-Sparte auf ein Wachstum von nur noch 6-8?Prozent. Der Abschwung in Truck-Sparte dürfte aber nicht ohne Folgen bleiben und bereits im vierten Quartal negative Auswirkungen auf das Ergebnis nehmen. Rund um die E-Mobilität hört man aber vergleichsweise wenig von Daimler.

Technisch allerdings befindet sich die Aktie in einem herausfordernden Umfeld, seit Jahresanfang basteln Marktteilnehmer offenbar an einer Stabilisierung in dem seit Anfang 2015 bestehenden Abwärtstrend. Diese zeichnet sich im Bereich von 40,00 ...

