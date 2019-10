Die Analysten von Sphene Capital bleiben bei Sanochemia auf "Buy", nehmen aber das Kursziel von 2,9 auf 2,5 Euro zurück. Sanochemia habe den Verkauf der Veterinärpharmazeutikasparte an den belgischen Tierarzneimittelspezialisten Inovet bekannt gegeben. Der Kaufpreis, der sich aus Milestones-Zahlungen und Royalties zusammensetzt, wurde nicht genannt. "Angesichts der schwachen Profitabilität der Tiermedizinsparte, die im vergangenen Jahr bei Erlösen in Höhe von EUR 4,858 Mio. einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von EUR -0,338 Mio. erwirtschaftete, dürften nennenswerte Leistungen nach unserer Einschätzung erst mittelfristig vereinnahmt werden", meinen die Analysten. Aufgrund dieses Asset Deals sowie weiterer interner Maßnahmen zur ...

