FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen in den Handel gestartet. Der DAX steigt gleich in den ersten Minuten auf ein Jahreshoch, nachdem Daimler und BASF überzeugende Quartalszahlen vorgelegt haben. Aus Frankreich lieferten die Einkaufsmanager-Indizes bereits gute Nachrichten, die aus Deutschland enttäuschten dagegen leicht.

Am Mittag steht dann die Sitzung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda, die diesmal allerdings als nicht marktbewegend eingestuft wird. Vom Brexit gibt es keine neuen Nachrichten, hier wird darauf gewartet, welchen weiteren Zeitaufschub Brüssel den Briten gewährt.

In diesem Umfeld legt der DAX im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 12.882 Punkte zu. Das neue Jahreshoch liegt bei 12.914 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent höher bei 3.620 Punkten.

Letzte EZB-Sitzung von Draghi

Mario Draghis letzte Pressekonferenz an der Spitze der EZB dürfte nach Einschätzung von Andrew Harman, Senior Portfolio Manager bei First State, ohne besondere Vorkommnisse und Zinsänderungen verlaufen. Die Wirtschaftsdaten spiegelten weiterhin eine grundlegende Schwäche des Euroraums wider und die EZB dürfte abermals auf die bestehenden Abwärtsrisiken hinweisen.

Die neue Präsidentin Christine Lagarde stehe vor der Herausforderungen, Länder wie Deutschland und die Niederlande davon zu überzeugen, Wachstumschancen über die Fiskalpolitik zu unterstützen, anstatt sich ausschließlich auf die Geldpolitik zu verlassen. Kurzfristige Erfolge scheinen hier jedoch gering, da die von den Ländern im Verlauf dieses Monats in Brüssel vorgelegten Haushaltspläne nur einer leichten fiskalischen Expansion dienen.

Harman erwartet eine anhaltende Schwäche des Euros und eine Verengung der Peripherie-Spreads, da nur wenige Katalysatoren zu sehen seien, die das Wirtschaftsklima im Euroraum verbessern könnten.

Daimler überrascht mit Gewinnsprung - Lkw-Geschäft schwächelt

Daimler hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Als wichtige Stütze erwies sich sowohl das Geschäft mit Premiumwagen als auch das zuletzt trübe Vans- sowie das Bus-Geschäft. Angesichts eines spürbaren Abschwungs im Lkw-Geschäft im abgelaufenen Quartal rechnet Daimler hier nur noch mit einer operativen Marge von 6 bis 8 Prozent. "Der schwache Truck-Bereich hat ein noch besseres Ergebnis verhindert", sagt ein Marktteilnehmer. Die Daimler-Aktie stellt mit einem Plus von 5 Prozent aktuell den Tagesgewinner im DAX.

Bei BASF (plus 1,5 Prozent) hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, zentrale Gewinnzahlen fielen aber besser als am Markt erwartet aus.

Nokia bricht nach Prognosesenkung ein

Nokia hat seine Jahresziele gekappt und streicht auch seine Dividende. Der Telekomausrüster erklärte, man müsse das Geld zusammenhalten, um die hohen Kosten für die 5G-Netztechnik aufzufangen. Das kommt an der Börse nicht gut an, die Aktie verliert 21 Prozent.

Nach den Zahlen zum dritten Quartal geht es für die Aktie von Astrazeneca um 3,1 Prozent nach oben. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT wurde die Markterwartung übertroffen. Den Umsatzausblick hat der Pharmakonzern zudem leicht angehoben.

"Die Zahlen belegen, dass Sika trotz eines sich eintrübenden Umfeldes eine solide Geschäftsentwicklung liefern kann", so die Analysten von Jefferies in einer Einschätzung der Quartalszahlen. Sowohl beim Umsatz wie auch beim EBIT hätten die Q3-Zahlen die Markterwartung leicht übertroffen. Die Aktie legt um 1,5 Prozent zu.

Zahlenflut aus der zweiten Reihe

Positiv bewertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Kion. Das Unternehmen hat die Erwartungen an Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen, auch der Auftragseingang ist weiter gestiegen. "Das ist allein deshalb eine positive Überraschung, weil Kion als sehr zyklisch gilt", so der Marktteilnehmer. Für die Aktie geht es um knapp 11 Prozent aufwärts.

Ceconomy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. Mit Blick auf die Ertragszahlen geht es an der Börse für die Aktie um 4,6 Prozent nach oben.

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Die eigenen Erwartungen und die der Analysten konnte der Apple-Zulieferer damit übertreffen, für die Aktie geht es 0,7 Prozent hoch.

Die Aixtron-Aktie verliert 12 Prozent. "Die Bruttomarge ist knapp unterhalb der Erwartung ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Aber auch der Ausblick verstimme. Aixtron erwartet für Umsatz, Auftragseingang und Free Cashflow nur noch Zahlen, die am unteren Ende der bislang gültigen jeweiligen Prognosespannen liegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.620,34 0,37 13,45 20,62 Stoxx-50 3.272,87 0,63 20,57 18,58 DAX 12.881,72 0,65 83,53 22,00 MDAX 26.293,71 0,44 116,14 21,80 TecDAX 2.811,73 0,10 2,79 14,76 SDAX 11.402,50 0,17 19,47 19,91 FTSE 7.298,46 0,52 37,72 7,92 CAC 5.680,27 0,47 26,84 20,07 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,39 0,00 -0,63 US-Zehnjahresrendite 1,76 -0,01 -0,92 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mi, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1144 +0,10% 1,1132 1,1119 -2,8% EUR/JPY 121,11 +0,14% 120,90 120,77 -3,7% EUR/CHF 1,1032 +0,05% 1,1026 1,1013 -2,0% EUR/GBP 0,8623 +0,03% 0,8618 0,8629 -4,2% USD/JPY 108,67 +0,02% 108,60 108,64 -0,9% GBP/USD 1,2921 +0,06% 1,2918 1,2886 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,0637 +0,00% 7,0660 7,0642 +2,8% Bitcoin BTC/USD 7.427,26 -0,06% 7.408,76 7.384,26 +99,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,61 55,97 -0,6% -0,36 +14,9% Brent/ICE 61,01 61,17 -0,3% -0,16 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.490,71 1.492,10 -0,1% -1,39 +16,2% Silber (Spot) 17,54 17,57 -0,2% -0,03 +13,2% Platin (Spot) 922,74 917,00 +0,6% +5,74 +15,9% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,1% +0,00 +1,1% ===

