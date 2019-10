Das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für den Klimawandel beschleunigt das Umdenken in der Automobilindustrie mehr und mehr. Ausgelöst durch die Fridays-for-Futures-Bewegung und die starke mediale Präsenz des Klima-Themas, manifestiert sich aktuell ein Strategiewechsel in der Branche. Elektro- und Hybridfahrzeuge rücken verstärkt in den Fokus der Automobilindustrie.

Der Paradigmenwechsel unter den Automobilherstellern bezieht sich sowohl auf die CO2-Emissionen und den Stickoxidausstoß, als auch auf deren direkte verkehrspolitischen und wirtschaftlichen Folgen. In beiden Fällen gilt es, eine schnelle und signifikante Reduktion zu erreichen. Aus der eher abstrakten treibenden Kraft der Elektromobilität für die Zukunft ist nun eine reale praktische Herausforderung geworden. In allen Bereichen müssen technologische Lösungen am Markt angeboten werden. Zusammen mit Entwicklungen zum autonomen Fahren und einem Mehr an Sicherheitstechnik und Entertainment führt die E-Mobilität zu einer Zunahme der Anzahl der elektronischen Komponenten im Automobil; die Anzahl der pro Fahrzeug montierten Leiterplatten nimmt damit ebenso zu.

Stromkreise wirkungsvoll schützen

Das typische, breite Anwendungsspektrum in vielfältigen Umgebungen führt zu hohen und unterschiedlichen Belastungen der Komponenten und Leiterplatten. Je nach Einsatzort und Zweck unterscheiden sich die Belastungen einer Komponente des Infotainmentsystems von der eines Leistungsbausteins für Hochströme durch Hitze, Staub oder Chemikalien stark. Da viele ECUs und Stellglieder im oder in der Nähe des heißen Motorraums installiert sind, müssen sie hohen Temperaturen widerstehen können. Alle eingesetzten Materialien müssen gegenüber diesen Anforderungen gewappnet sein. Daher forscht und entwickelt die Tamura Corporation, ein japanischer Hersteller von Elektronikkomponenten, und ihre deutsche Tochter Tamura Elsold sowohl an höchstzuverlässigen Lotlegierungen und Lotpasten als auch an neuen Lösungen wie das TLPS (= Transient Liquid Phase Soldering).

Neben dem Lotmaterial wird in der japanischen Konzernzentrale auch an einem weiteren Materialthema, dem Lötstopplack, geforscht. Auch hier gelten an die Materialien ähnliche Anforderungen wie bei Lotpasten und Lotlegierungen. Auf Leiterplatten dient Lötstopplack dem Schutz der Leiterbahnen. Er wird auf die Oberfläche der Leiterplatte aufgebracht, um zu verhindern, dass Lot an überschüssigen Teilen haftet. Er verbleibt auf der Substratoberfläche und schützt die Stromkreise. Dazu sollte der ...

