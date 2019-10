San Francisco (ots/PRNewswire) - SparkPost expandiert internationalen Fokus mit Hinzunahme einer Führungskraft in LondonSparkPost (www.sparkpost.com), die Nr. 1 der Dienstleister für E-Mails und Analysen hat angekündigt, dass man Sam Holding in der Rolle des Head of International eingestellt hat. Sam Holding ist in London tätig und wird sämtliche internationalen Strategien und Aktivitäten mit Bezug auf Vertrieb, Marketing und Kundenbindung leiten. Mit der Einstellung von Sam Holding zielt SparkPost darauf ab, sein fortgesetztes Wachstum auf den internationalen Märkten auszubauen."Wir sind höchst erfreut, Sam Holding im Zuge der internationalen Expansion unserer geschäftlichen Interessen im Team willkommen heißen zu können", sagte Rich Harris, der CEO von SparkPost. "Sam Holding verfügt über Erfahrungen in der Leitung internationaler Vertriebs- und Marketingteams und passt damit hervorragend zu unseren strategischen Plänen für das internationale Wachstum. Sam Holding liefert Kenntnisse und Führungskraft aus erster Hand und wir sind mit ihm besser positioniert als je zuvor, unseren Kunden in der Region im Zuge der Einführung unserer neuen E-Mail-Analyseprodukte überzeugenden geschäftlichen Wert zu bieten."Vor seiner Tätigkeit bei SparkPost war Sam Holding als Senior Director für die Region EMEA bei Oracle Data Cloud tätig. Bei Oracle leitete er ein Team mit Verantwortlichkeit für Messungen, Kontext und Zielgruppen-Partnerschaften mit Publishern und Plattformen. Sam Holding verfügt zudem über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitales Marketing, Datenprodukte und Anzeigentechnologie. Er war bei Trinity Mirror, France Telecom, Experian und Adform tätig, bevor er zu Datalogix ging, das später von Oracle Data Cloud erworben wurde. In seiner Laufbahn hatte Sam Holding eine Reihe leitender Managementrollen inne und hat erfolgreich Teams aufgestellt und vergrößert, die konsistent herausragende geschäftliche Resultate erzielten.Die Hinzunahme von Sam Holding folgt auf ein überzeugendes Jahr der Erfolge der internationalen Tätigkeit von SparkPost. Unter seiner Leitung wird das internationale Team die Strategien des Unternehmens für Markteinführung, geschäftliche Entwicklung und Kundenerfolg anpassen. Dazu werden Partnerschaften und das erweiterte Portfolio von SparkPost genutzt.Informationen zu SparkPostSparkPost ist weltweit die Nr. 1 für das Versenden von E-Mails und Kunden wie Zillow, MVF, Booking.com, Rakuten und Intercom vertrauen dem Unternehmen, um ihre E-Mail-Performance dramatisch zu steigern. SparkPost versendet mehr als 37 % der weltweiten E-Mails von Firmen an Verbraucher und mehr als 5 Billionen Nachrichten jährlich. Die Datenkapazitäten und E-Mail-Analysen von SparkPost helfen führenden Firmen dabei, das Rauschen im Bereich der E-Mails zu überwinden und erstklassige Ergebnisse zu erzielen.Folgen Sie uns auf Twitter unter @SparkPost oder besuchen Sie uns unter http://www.sparkpost.com.Pressekontakt:Terri DouglasCatapult PR(303) 581-7760tdouglas@catapultpr-ir.com@tddouglasFoto - https://mma.prnewswire.com/media/886543/SparkPost_Logo.jpgOriginal-Content von: SparkPost, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137503/4412990