Freising (ots) - Glatte, strahlende Haut ohne Falten und Pigmentflecken zeugt von Jugend und Vitalität und gehört zu den begehrtesten Schönheitsidealen. Leider lässt das jugendliche Strahlen der Haut mit den Jahren nach, Falten bilden sich aus, die Hautoberfläche wird uneben, die Haut wirkt stumpf. Neben der natürlichen Hautalterung beeinflussen und beschleunigen äußere Faktoren wie UV-Strahlung, Rauchen oder eine ungesunde Ernährung diese Prozesse. TEOXANE Laboratories hat nun ein Behandlungsprogramm mit den beiden Hyaluronsäure-Fillern Teosyal Redensity® 1 und Teosyal RHA® 1 sowie dem RHA® topical skin booster entwickelt, das je nach Alter und Hautzustand die Haut im Gesicht sowie an Hals und Dekolleté wieder revitalisiert, strafft und verjüngt. "Die drei Produkte Teosyal® Redensity 1, Teosyal® RHA1 und der RHA® topical skin booster ergänzen sich ideal in ihrer Wirkung auf die Haut", erklärt Dr. Melanie Hartman, Gründerin und Ärztliche Leiterin der Privatpraxis Hanse Derma in Hamburg. "Sie bilden ein perfektes Produkt-Trio für die Hautverjüngung", ergänzt die erfahrene Dermatologin.Eine kurmäßige Anwendung mit Teosyal Redensity® 1 sorgt für eine flächige Rehydratisierung und Verjüngung der oberen Hautschichten. Der Filler besteht aus unvernetzter Hyaluronsäure und beinhaltet einen hochpotenten und patentierten, die Haut restrukturierenden Wirkstoffkomplex bestehend aus 8 Aminosäuren, 3 Antioxidantien, 2 Mineralien sowie Vitamin B6. Lidocain sorgt überdies für höchsten Behandlungskomfort. Bei der Behandlung werden kleinste Injektionen in der oberen Hautschicht des Gesichtes, Halses und Dekolletés flächig durchgeführt. Durch die Hyaluronsäure und den Wirkstoffcocktail wird die Haut gestrafft und gewinnt ihr Strahlen wieder zurück. Für eine optimale Festigkeit der Haut werden initial drei Behandlungen mit Teosyal Redensity®1 im Abstand von 3 Wochen durchgeführt. Danach erfolgen je nach Hautbild 2 bis 3 Nachbehandlungen pro Jahr zur Aufrechterhaltung der Resultate.Oberflächige Falten sowie feine, dynamische Fältchen werden ergänzend mit Teosyal® RHA 1 aufgefüllt. Der Filler besteht aus einer leichten, teilvernetzten Hyaluronsäure, die die Hautalterung wirkungsvoll reduziert sowie verzögert. Schon während der Behandlung glätten sich feine Fältchen, die Haut wirkt wieder frischer und praller - einfach verjüngt. Und besonders wichtig: Die individuelle Mimik und Dynamik des Gesichtes bleiben vollständig bewahrt.Nach jeder Fillerbehandlung sorgt anschließend der innovative RHA® topical skin booster für eine deutlich schnellere Heilung der Haut: Schwellungen und Rötungen werden dank seiner einzigartigen, auf dem neusten Stand der Wissenschaft formulierten Wirkstoffkombination auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig verhilft der exklusiv für den ärztlichen Gebrauch entwickelte Booster unmittelbar nach dem Auftragen zu einem angenehmen Hautgefühl. Das hochpotente Gel zeichnet sich u.a. durch seinen 100-fach konzentrierten Dermo-Restrukturierungs-Komplex sowie dem Hautenergizer Methylglucoside Phosphat aus. Mit seiner hohen Konzentration an Wirkstoffen schützt der RHA® topical skin booster die Haut, unterstützt und verbessert die Regeneration und erhält die Qualität der verjüngten Haut nach jeder Fillerbehandlung.