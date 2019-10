Hamburg (ots) - Die Blickfang GmbH und das G+J Living-, Fashion- und Beauty-Magazin COUCH starten mit dem "DesignFest by COUCH" ein neuartiges Eventkonzept. Die gemeinsam entwickelte Experience Marketing-Plattform für die B2C-Kommunikation soll junge, konsumorientierte und trendbewusste Frauen mit angesagten Marken aus den Bereichen Interior, Fashion, Beauty, Food, DIY und Lifestyle zusammenbringen. Das "DesignFest by COUCH" ist für die beteiligten Marken als interaktive Live-Bühne nutzbar, auf der eine authentische und emotionale Inszenierung möglich ist. In den drei Metropolen Köln, Berlin und Stuttgart werden im Frühjahr 2020 rund 150.000 Besucher erwartet. Start ist auf der Internationalen Möbelmesse in Köln.Ein Tag auf dem "DesignFest by COUCH" wird für die Besucherinnen zu einer Entdeckungsreise für alle Sinne. Sie erleben Trends und Produkte beliebter Living- und Interior-Marken. Sie genießen kulinarische Highlights und angesagte Streetfood-Trends. Sie treffen spannende Designer und Interior-Spezialisten. In Beauty-Lounges können die Besucherinnen die neuesten Produkte direkt testen und shoppen oder sich einfach inspirieren lassen. In DIY- und Kreativ-Workshops lernen sie die neusten Techniken der Szene kennen und nehmen die eigenen Kreationen als Erinnerungsstück mit nach Hause. Influencer präsentieren ihre Lieblingslabels und Neuentdeckungen auf eigenen Trendshows und stehen vor Ort zum Austausch über aktuelle Mode-, Beauty- und Interior-Trends Rede und Antwort.Jennifer Reaves, CEO blickfang GmbH: "Wir wollen das Format Messe neu erfinden und mit dem DesignFest den größten Concept-Store mit Festivalcharakter für angesagte Produkte kleiner und großer Labels und Marken kreieren. Die Zeit ist reif, denn heute will sich auch das jüngere Publikum mit einzigartiger und zeitgemäßer Gestaltung umgeben. Zudem erleben wir eine unheimlich aufregende Zeit in der Lebensmittelindustrie und Gastronomie. Super Food gehört neben Design, DIY und Lifestyle heute fest zum Alltag trendbewusster Verbraucher."Matthias Frei, Publisher G+J-Living: "Das Bedürfnis der Unternehmen wächst, ihre Produkte erlebbar zu machen und emotionale Geschichten zu erzählen. Mit dem DesignFest schaffen wir das perfekte Live-Experience-Umfeld zur Ansprache einer jungen, konsumorientierten Zielgruppe, das es in dieser Form bislang noch nicht gab. Wir glauben fest an den Erfolg dieses einzigartigen Event-Messe-Konzepts."Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "COUCH steht als Love Brand für Authentizität, Vielfalt und Lebendigkeit - passt also perfekt zur Zielgruppe des DesignFests. Neben dem Magazin, das jeden Monat Persönlichkeiten, Produkte und Inspirationen kuratiert, bietet unsere COUCHstyle-Community mit ihren 75.000 Mitgliedern und über 100.000 Instagram-Followern einen Lieblingsort, an dem sich Trendsetter treffen und austauschen. Zum DesignFest bringen wir die Community in Köln, Berlin und Stuttgart live zusammen, um mit uns Design, Kreativität und Lifestyle zu feiern."In Köln ist das DesignFest Teil der internationalen Kölner Möbelmesse IMM Cologne vom 17. bis 19. Januar 2020. Vom 4. bis 5. April 2020 findet das DesignFest by COUCH in der Arena Berlin statt. In Stuttgart wird das DesignFest Teil der etablierten Frühjahrsmesse vom 17. bis 19. April auf dem Messegelände Stuttgart sein.Weitere Informationen gibt es unter: www.designfest.infoHonorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter:https://bit.ly/2P9eBdyPasswort: design Pressekontakt:COUCHPR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.couchstyle.deDESIGNFEST by COUCHPRCarmen Fischerblickfang GmbHTelefon: +49 (0) 711 / 990 93 30E-Mail: carmen@designfest.infowww.designfest.infoOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105003/4413005