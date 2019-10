Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart/Köln (pts012/24.10.2019/10:15) - Planung, Budgetierung und Forecasting sind Themen, die sich permanent im Wandel befinden. Unternehmen müssen ihre Methoden, Prozesse und IT daher kontinuierlich auf neue Anforderungen hin prüfen und ausrichten. Welche Trends und Technologien dabei wegweisend sind, erfahren Planungs- und Finanzverantwortliche im Rahmen der 21. Planungsfachkonferenz am 5. Dezember 2019 in Köln. Unter dem diesjährigen Motto "Business Driven Planning - Finanzielle und operative Steuerung wachsen zusammen" erhalten Teilnehmer die Möglichkeit, sich praxisorientiert über State-of-the-Art-Ansätze und zukunftsgerichtete Lösungen zu informieren sowie auszutauschen. In Vorträgen und anhand erfolgreicher Praxisbeispiele geben Experten renommierter Unternehmen wie beispielsweise AXA und Daimler wertvolle Impulse für die Gestaltung der Unternehmensplanung von morgen. Veranstalter ist die Horváth Akademie, der Weiterbildungsanbieter der Horváth & Partners-Gruppe. "Unternehmen verschiedener Branchen beschäftigen sich derzeit mit Möglichkeiten einer stärkeren Integration ihrer Finanzplanung mit operativen Steuerungsprozessen wie zum Beispiel dem Sales & Operations Planning-Prozess. Oft gehen solche Initiativen einher mit der Einführung moderner Planungssoftware. Dabei stehen viele Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen", erklärt Michael Kappes, Konferenzleiter und Planungsexperte der Managementberatung Horváth & Partners. "Mit der Planungsfachkonferenz bieten wir seit über 20 Jahren eine Plattform, die den Austausch unter Experten ermöglicht, Lösungswege aufzeigt und wichtige Denkanstöße für den eigenen Arbeitsalltag mit Fokus auf eine effiziente Unternehmensplanung gibt." Die Horváth & Partners-Experten Markus Wenzel und André Klaaßen eröffnen die Veranstaltung mit einem Vortrag zum Thema "Business Driven Planning - S&OP und Finanzforecast erfolgreich integrieren". Dabei erläutern sie State-of-the-Art Sales & Operations Planning-Prozesse als Erfolgsfaktor für die operative Steuerung. Zudem gehen sie anhand von Praxisbeispielen auf die Integration mit der finanziellen Steuerung ein, ebenso wie auf die zugehörige IT-Architektur und die technischen Herausforderungen. Anschließend beleuchtet Martin Bertram, Head of Group Controlling bei Grünenthal, den konsistenten Steuerungszyklus von der Strategie bis zur Budgetierung. Er beschreibt hierbei auch das Brand Planning als Basis für die treiberbasierte Langfristplanung sowie die Integration der Planung und des Finanzforecasts in der Praxis. Dr. Marc-Daniel Zimmermann, Head of Controlling bei AXA, spricht in seinem Vortrag über die Transformation der Versicherungsbranche und ihre Auswirkungen auf die Finanzfunktion. Er informiert in diesem Zusammenhang über das Zusammenspiel von Finanzplanung, Vertrieb, Operations und Projekten. Zudem stellt er die cloudbasierte Planung mit dem Tool Anaplan als Enabler für moderne Data-Analytics- und Predictive-Forecasting-Methoden vor und zeigt die Vorteile cloudbasierter Planung in einem volatilen Marktumfeld auf. Thomas Walter, Manager Future Steering bei Daimler, fokussiert sich in seiner Präsentation auf treiberbasierte Simulationen von Zukunftstrends in der Automobilindustrie. Wesentlich sind dabei die Herausforderungen für die finanzielle Steuerung durch zunehmende Marktunsicherheiten im Automobilsektor und die Bewertung von Zukunftsszenarien bezüglich des eigenen Geschäftssystems. Für die Konferenzteilnehmer findet am Vorabend der Veranstaltung (4. Dezember 2019) ein exklusiver SAP-Expertenabend zu den Themen SAP Analytics Cloud und Intelligent Reporting statt. Das vollständige Konferenzprogramm mit allen Vorträgen sowie weitere Informationen zur Planungsfachkonferenz sind verfügbar unter: https://www.horvath-partners.com/konferenzen/planung Über die Horváth Akademie Die Horváth Akademie bietet Weiterbildungsangebote für Experten und Manager mit Fokus auf Themen wie Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung. Zu den wichtigsten Angeboten zählen das Zertifikatsprogramm Horváth-Controller-Kolleg (HCK) und das Stuttgarter Controlling und Management Forum. Alle Veranstaltungen verbinden fachliche Expertise aus der Praxis mit State-of-the-Art-Erkenntnissen aus der Wissenschaft. Der didaktische Ansatz reicht von konventionellen bis zu neuen Lernformaten und -inhalten, die stets umsetzungsorientiert vermittelt und nachhaltig im Unternehmen verankert werden. Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, der Schweiz, Saudi-Arabien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. 