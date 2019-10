Köln (ots) - Insider-Talk zur Klumlitz-Hochzeit, Singlebekundungen und eine folgenschwere Wette - in der Auftaktfolge von "Grill den Henssler" geht es am Sonntag, 27. Oktober 2019 um 20:15 Uhr bei VOX direkt ans Eingemachte. Neben den pikanten Details, die Moderatorin Annie Hoffmann den Promis "GZSZ"-Star Valentina Pahde, Sänger Sasha und Fußballlegende Mario Basler am Herd entlockt, geht es auch im Koch-Wettkampf gegen Steffen Henssler heiß her. Die Stars haben nämlich mit Juan Amador, dekoriert mit drei Michelin-Sternen, einen brillanten Koch-Coach an ihrer Seite. Welche Gerichte besser munden, entscheiden aber wie immer die Juroren Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach. Wer nicht bis Sonntag auf die Folge warten möchte, kann "Grill den Henssler" jeweils drei Tage vor Ausstrahlung auch bei TVNOW im Pre-TV anschauen.Ein Freund für...Bereits seit 2015 steht Valentina Pahde für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bei RTL vor der Kamera, seit neuestem hilft die 25-Jährige auch noch im Feinkostladen der Familie in München mit. Ob da überhaupt Zeit für einen Partner bleibt? Annie Hoffmann fragt während der Vorspeisenrunde ("Salat mit Burrata und getrüffelter Pfifferlings-Zigarre") ganz direkt nach: "Bist du Single?" Das löst erstmal ein Lachen bei Valentina Pahde aus, die erklärt: "Ich bin jetzt zum dritten Mal hier und jedes Mal werde ich das gefragt" und weiter: "Aber ich bin tatsächlich immer noch Single." Interessiert lauscht Fußballlegende Mario Basler dem Frauengespräch und will schließlich auch von Annie Hoffmann wissen, ob sie noch auf dem Markt ist. "Ja, bin ich", lautet die klare Antwort der Moderatorin.Sasha "schon sehr angespannt" bei der Klumlitz-Hochzeit Während der Zubereitung der Hauptspeise ("Striploin mit Kürbis und Bratkartoffeln") will Annie Hoffmann von Sasha endlich wissen, wie es als Gast auf der Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz zuging. Der Sänger hat nur positive Worte über die Klumlitz-Trauung: "Es war groß, aber sehr familiär", berichtet er und weiter: "Es war eine sehr schöne Hochzeit, sehr romantisch. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Sie haben sich ein Lied für ihren Hochzeitstanz von mir gewünscht, das heißt 'Du fängst mich ein' - ein Song, den ich für meine Frau geschrieben habe." Ob er sehr nervös war, möchte Moderatorin Annie Hoffmann noch von Sasha wissen. "Ich weiß, dass der Song ihnen was bedeutet, deswegen war es noch mal ein bisschen aufregender. Gerade weil es der Hochzeitstanz war - da war ich schon sehr angespannt", entgegnet er.Mutiger Wetteinsatz"Ich will dich zerstören" - Mario Basler hat vor der Dessert-Runde ("Waffeln mit Ananas") eine klare Kampfansage an Steffen Henssler. Das kann der ehrgeizige Koch-King natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kontert lässig: "Der Tag muss erst erfunden werden." Dann kommt dem Hamburger Starkoch noch eine Idee und er verkündet selbstbewusst: "Um den Druck noch auf mich selbst zu erhöhen: Wenn ich das Dessert verliere, koche ich nächste Woche im Kleid von Mirja Boes." Ob er da den Mund nicht zu voll genommen hat? Zumal er bei der Zubereitung des Waffelteigs Salz mit Zucker verwechselt...Ob sich die prominenten Hobbyköche in der Auftaktfolge von "Grill den Henssler" gegen Koch-King Steffen Henssler am Herd durchsetzen können, zeigt VOX am Sonntag, 27. Oktober 2019 um 20:15 Uhr. Eine Preview der ersten Folge finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellen Facebook-Seite von "Grill den Henssler" gibt es außerdem exklusive Einblicke in die beliebte Koch-Show.Twitter: GrilldenHensslerDie Gerichte der Promis:Valentina Pahde (Vorspeise):Salat mit Burrata und getrüffelter Pfifferlings-ZigarreSasha (Hauptgang):Striploin mit Kürbis und BratkartoffelnMario Basler (Dessert):Waffeln mit AnanasKoch-Coach:Juan AmadorDiese Promis sind in den nächsten Folgen dabei:Folge 2Jochen Schropp Willi Herren Nina Bott Koch-Coach: Christian LohseFolge 3Ekaterina Leonova Faisal Kawusi Mickie Krause Koch-Coach: Ali GüngörmüsFolge 4 (Kids-Special) Die "Ehrlich Brothers": Andreas und Christian Ehrlich Ben Blümel Vanessa Mai Koch-Coach Stefan MarquardFolge 5Barbara Becker Tom Beck Axel Stein Koch-Coach: Maximilian LorenzDie "Grill den Henssler"-Jury:Reiner Calmund Mirja Boes Christian RachModeration:Annie HoffmannDarum geht es bei "Grill den Henssler":Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Stars, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das "Grill den Henssler"-Jury-Trio Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte verlangt die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau ab. Und während in der Show wieder Töpfe und Emotionen überkochen, führt Moderatorin Annie Hoffmann durch das Geschehen am Herd. Sie nimmt nicht nur Steffen Henssler in die (Grill-) Zange, sondern wird auch den prominenten Hobby-Köchen auf den Zahn fühlen.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Rückfragen zu Promis:die pressetantenTelefon: 0221-788 70305Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4413024