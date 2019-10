Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns sei besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Vor allem lobte der Experte aber den unerwartet starken Free Cashflow der Stuttgarter./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0007100000

AXC0149 2019-10-24/11:00