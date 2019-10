Im vergangenen Jahr haben in Deutschland knapp eine Million Menschen Eingliederungshilfe für Behinderte erhalten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es rund 943 000 Menschen und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Eingliederungshilfe soll dazu beitragen, eine drohende Behinderung abzuwenden, eine vorhandene Behinderung oder ihre Folgen zu beseitigen beziehungsweise zu mildern und Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern.

Wie die Behörde am Donnerstag weiter mitteilte, stellten Männer mit 59,5 Prozent die Mehrheit der Menschen, die Eingliederungshilfe erhielten. Mit einem Altersdurchschnitt von 33 Jahren waren sie zudem etwas jünger als Empfängerinnen, die durchschnittlich 36 Jahre alt waren.

Besonders häufig gab es Gelder für die sogenannte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft mit knapp 692 000 Empfängerinnen und Empfängern. Diese Hilfe soll behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen, sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machen. Dazu gehört vor allem das Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. Im Laufe des vergangenen Jahres erhielten knapp 444 000 Menschen hierbei Hilfe.

In die Statistik fließen alle Arten von Behinderungen ein, also neben körperlichen und geistigen auch psychische Beeinträchtigungen./czy/DP/fba

