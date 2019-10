Nike-Calls mit 50%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse verfügt die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031) über weiteres Aufwärtspotenzial. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Nike-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 18. April 2019 markierte sie ein Hoch bei 90,00 USD. Anschließend kam es zu einer mehrmonatigen Konsolidierung innerhalb eines aufsteigenden Dreiecks. Am 25. September brach die Aktie mit einem Aufwärtsgap zwischen 88,69 und 90,15 USD aus der Konsolidierung nach oben aus. Anschließend kam es zu einem Anstieg auf das aktuelle Allzeithoch bei 96,87 USD.

Ausblick: Diese Abgaben können vorerst als Gewinnmitnahmen angesehen werden. Diese Gewinnmitnahmen könnten bei 90,00 USD oder 88,69 USD enden. Anschließend könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 105,00-106,00 USD kommen. Sollte die Nike-Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 88,69 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Abgaben in Richtung 80,50 - 80,00 USD würden in diesem Fall drohen."

Kann die Nike-Aktie, die derzeit bei 92,56 USD notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihre altes Allzeithoch bei 96,87 USD ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Nike-Aktie mit Basispreis bei 92 USD, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: CH0398763604, wurde beim Nike-Kurs von 92,56 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,113 USD mit 0,34 - 0,36 Euro gehandelt.

Wenn die Nike-Aktie im spätestens einem Monat wieder auf 96,87 USD ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+44 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,1702 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Nike-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,1702 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PX28BW8, wurde beim Nike-Aktienkurs von 92,56 USD mit 0,60 - 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Nike-Aktie auf 96,87 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,96 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nike-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nike-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de