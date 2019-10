Vaduz (ots) - Am Mittwoch, 23. Oktober weilten die rumänische Generaldirektorin für bilaterale Beziehungen, Maria-Antoaneta Barta, und die Generaldirektorin für europäische Angelegenheiten, Iulia Matei, in Vaduz. Hauptthema ihres Arbeitstreffens mit dem Leiter des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Martin Frick, waren die bilaterale und die europäische Zusammenarbeit, die Aufnahme von Verhandlungen für ein Doppelbesteuerungsabkommen sowie die Beseitigung von Diskriminierungen im Steuerbereich. In der ersten Jahreshälfte 2019 hatte Rumänien die EU-Ratspräsidentschaft inne. In diese Zeit fielen das 25-jährigen Jubiläum des EWR-Abkommens und das Treffen der Regierungschefs von Liechtenstein, Island und Norwegen mit den 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union.



Eine Form der Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und Rumänien bildet der EWR-Finanzierungsmechanismus. Liechtensteins Fokus liegt dabei insbesondere auf den Bereichen Kultur und Bildung. Liechtenstein trägt ca. 2.7 Mio. EUR zum EWR-Finanzierungsmechanismus für Rumänien bei, was rund 1 % der gesprochenen Gesamtgelder entspricht.



