Düsseldorf (ots) - LeasePlan hat zusammen mit dem weltweit führenden Marktforschungsinstitut Ipsos das erste Schwerpunktthema "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" aus seinem jährlichen MobilitätsMonitor veröffentlicht. In der internationalen Umfrage wurden mehr als 4.000 Personen in 16 Ländern zu den Herausforderungen befragt, die Autofahrer und die Automobilindustrie erwarten.Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit: Die wichtigsten ErgebnisseMehr Menschen sind Elektrofahrzeugen gegenüber inzwischen positiv eingestellt, weil sie helfen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Luftqualität in Städten und Ortschaften zu verbessern.- Insgesamt gaben 61 Prozent der Befragten an, die emissionsfreieE-Mobilität positiv zu bewerten. In Deutschland stehen 43Prozent der befragten Personen E-Mobilität positiv gegenüber.Knapp ein Drittel sagte, dass sich ihre Meinung zum ThemaElektroantrieb in den letzten drei Jahren positiv entwickelthat. - Von den Befragten, die in den kommenden fünf Jahren ein Fahrzeugleasen möchten, würden sich 40 Prozent als nächstes für einElektrofahrzeug entscheiden. Bei denen, die planen, ein Fahrzeugzu kaufen, sind es 36 Prozent, die auf ein Elektrofahrzeugentfallen. In Deutschland liegen die Zahlen mit 25 Prozent(Leasing eines Elektrofahrzeugs) und 28 Prozent (Kauf einesElektrofahrzeugs) darunter. - Die Vorteile der E-Mobilität zeichnen sich immer deutlicher ab.60 Prozent derjenigen, die in den kommenden fünf Jahren aufE-Autos umsteigen möchten, nannten niedrigere CO2-Emissionen undniedrigere Kosten für den Ladestrom als Hauptgründe. InDeutschland begründeten es 48 Prozent der Befragten mitniedrigeren Kosten und 45 Prozent mit niedrigeren Emissionen. Dringend erforderlich: Die entsprechende InfrastrukturZwar bewertet die Mehrheit der befragten Personen Elektrofahrzeuge positiv, doch Bedenken zur Praktikabilität und Infrastruktur hindern die Menschen am Umstieg.- 51 Prozent nannten eine mangelhafte Lade-Infrastruktur alsHindernis für den Kauf eines E-Autos. In Deutschland lag dieZahl mit 59 Prozent noch viel höher. Die sogenannte"Reichweitenangst" hält 45 Prozent der Befragten insgesamt und73 Prozent der deutschen Befragten vom Umstieg auf ein E-Autoab. Damit sind die deutschen Fahrer die mit der größten Angstdavor, dass die Ladung des Fahrzeugs nicht ausreichend seinkönnte, um eine bestimmte Strecke zu beenden, und dass sie mitdem Auto liegen bleiben könnten. Für 61 Prozent ist auch derAnschaffungspreis ein wesentliches Kriterium gegen den Kaufeines Elektrofahrzeugs in Deutschland. - Insgesamt 80 Prozent derjenigen, die nicht auf E-Autos umsteigenmöchten, gaben den Mangel an öffentlichen Lademöglichkeiten alsBegründung an. Die deutschen Befragten hingegen betrachtensowohl die Möglichkeiten für das Laden zuhause (71 Prozent) alsauch im öffentlichen Raum (75 Prozent) als unzureichend. BeimLaden am Arbeitsplatz sehen alle Befragten die wenigstenProbleme. Tex Gunning, CEO von LeasePlan erklärt: "Unser MobilitätsMonitor 2019 zeigt, dass die öffentliche Nachfrage nach emissionsfreier Mobilität weit über der derzeit verfügbaren E-Infrastruktur liegt. Das müssen wir ändern - und zwar jetzt. Die EU-Kommission muss - zusammen mit den Landesregierungen und lokalen Behörden - der Forderung der Bürger nach einer emissionsfreien Mobilität durch Investitionen in eine umfassende, europaweite Ladeinfrastruktur nachkommen. Nur durch gemeinsames, entschlossenes und zeitnahes Handeln können wir den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen und die Luftqualität in unseren Dörfern und Städten verbessern."Und Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland, ergänzt dazu: "Unsere deutschen Kunden interessieren sich mehr und mehr für Elektromobilität. Wir erleben eine stärkere Nachfrage. Aber in der Praxis gibt es neben der Reichweitenangst weitere Hürden, die einem schnellen Umstieg im Wege stehen. Die langfristige Unterstützung der Elektromobilität ist ganz wichtig - einerseits durch staatliche Förderung wie den Umweltbonus zur Senkung des Anschaffungspreises und andererseits durch die Versteuerung des geldwerten Vorteils mit 0,5 Prozent als Anreiz für die Fahrer von dienstlich genutzten Elektroautos und Plug-ins."-ENDE- Anmerkungen für die Redaktion:- Download des ersten Schwerpunktthemas des diesjährigenMobilitätsMonitors von LeasePlan "Elektrofahrzeuge undNachhaltigkeit": http://ots.de/R1wtos- Der LeasePlan MobilitätsMonitor ist eine jährliche Umfrage zuden wichtigsten Branchenthemen und wird in Zusammenarbeit mitdem führenden Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt.- Befragt werden Personen in 16 Ländern, darunter: Belgien,Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,Italien, Luxemburg, die Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien,Schweden, Spanien, Türkei und die USA.- In diesem Jahr ist der MobilitätsMonitor in folgende dreiAusgaben unterteilt: 1. Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit (EVs and Sustainability) 2. Gebrauchswagen (Used Cars) 3. Die Zukunft der Mobilität (The Future of Mobility)- In dieser ersten Ausgabe wird die Meinung zu Elektrofahrzeugenund E-Mobilität beleuchtet; daneben werden die größtenHindernisse untersucht, die Fahrer vom Umstieg abhalten.- Die Fragen wurden Verbrauchern in Form einer Online-Umfrage imPortal i-Say von Ipsos zur Verfügung gestellt (n=250 pro Land,repräsentativ für Alter und Geschlecht des jeweiligen Landes).