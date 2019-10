Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee hat für die schlechten Umfragewerte seiner Partei vor der Landtagswahl am Sonntag auch die Bundespartei verantwortlich gemacht. "Wir haben momentan nicht den Rückenwind, den wir gebrauchen können", sagte Tiefensee im Interview mit Dow Jones Newswires. Die sehr gute und erfolgreiche Arbeit der SPD in der großen Koalition werde in der Aufmerksamkeit von der Personaldebatte überlagert. "Das verhindert starken Rückenwind."

Noch bis zum morgigen Freitag läuft die SPD-Mitgliederbefragung, mit der das neue Spitzenduo gekürt werden soll. Sechs Teams bewerben sich um die Nachfolge für Andrea Nahles, das Ergebnis wird am Samstag verkündet. Erhält niemand die absolute Mehrheit, geht es in die Stichwahl. Dabei ist unklar, ob das Duo von Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz, das für eine klare Fortsetzung der großen Koalition steht, weiterkommt.

Einen Rücktritt von Scholz als Finanzminister oder Vizekanzler, sollte er nicht in die Stichwahl kommen, schloss Tiefensee jedoch klar aus. "Nein, das sind zwei Paar Schuhe." Scholz mache "hervorragende Arbeit", etwa beim Thema Grundrente. "Das ist das eine, das andere ist sein Werben um den Parteivorsitz."

Der thüringische Wirtschaftsminister selbst unterstützt das Duo um den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping. Sie verkörperten "Aufbruch und Frische", so der SPD-Landeschef. Er sei sich sicher, dass mit ihnen "auch die spezifisch ostdeutschen Interessen gut vertreten sein werden."

In der INSA-Wahlumfrage zur Landtagswahl in Thüringen vom heutigen Donnerstag erreichte die SPD nur 9 Prozent (minus 3,4 Prozentpunkte) und lag damit abgeschlagen hinter der Linken, der AfD und der CDU. Es wäre das historisch schlechteste Ergebnis.

