Die News im Überblick: Der diesjährige Beteiligungspreis im Bereich Nachhaltigkeit ging an das Hep Solar Portfolio 1. Zum Jahresende starten einige neue Angebote. Wer noch bei BVT und der One Group dabei sein möchte, sollte sich dagegen beeilen.Hep-Gruppe: Solar Portfolio 1 als "Top nachhaltiges Investmentvermögen" ausgezeichnetDie jährliche Preisverleihung ist immer ein Highlight in der Sachwertbranche: Seit 2008 vergibt das Fachmagazin "Beteiligungsreport" jedes Jahr den "Deutschen Beteiligungspreis" für besondere Leistungen bei Konzeption und Management im Sachwertbereich. Am 11. Oktober 2019 erhielt die Hep-Gruppe im Rahmen einer feierlichen Verleihung in Landshut nun den Beteiligungspreis in der Kategorie "Top nachhaltiges Investmentvermögen" für ihren aktuellen Publikums-AIF "HEP - Solar Portfolio 1". Das Angebot startete Anfang dieses Jahres in die Platzierung und bietet Anlegern wieder die Chance, in verschiedene Solaranlagen an Standorten etwa in den USA, Kanada, Japan, Europa oder auch in Australien zu investieren. Zwei Projekte in Japan wurden bereits erworben. "Zum 30. September waren rund 13,5 Millionen Euro des Investitionsvolumens platziert, dies sind 45 Prozent vom Gesamt-Investitionsvolumen. Die Platzierung verläuft plangemäß und der Fonds erfreut sich einer hohen Nachfrage im Markt, gerade im Rahmen der Klimadebatte und dem Wunsch vieler Anleger, umweltfreundlich zu investieren", schreibt die Gesellschaft in einer Vertriebsmitteilung. Ein Beitritt ist ab 20.000 Euro möglich, die geplante Laufzeit wird mit rund 21 Jahren angegeben.

