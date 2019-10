Erfurt (ots) - Wenn Martin mit seinem Schwarm Delia spricht, wird seine Stimme einige Oktaven höher. Peinlich! Ist er auf dem besten Weg, ähnlich verrückt wie die anderen Mitglieder seiner Familie zu werden? KiKA zeigt die norwegische Realserie "Helium" (NDR) ab dem 28. Oktober werktags um 15:00 Uhr.Martin möchte nur eins: So normal wie möglich sein und durch seine Taten seinen heimlichen Schwarm Delia von sich überzeugen. Aber jedes Mal, wenn er mit ihr spricht, fängt seine Stimme an, wie auf Helium zu klingen. Ist er etwa genau so verrückt wie der Rest seiner Familie geworden? Wieder und wieder versucht Martin, Delia und ihren Eltern gegenüber nur ein normaler Junge zu sein. Dabei unterstützt ihn sein bester Kumpel Petter, der mit ihm gemeinsam einen Video-Blog startet, um berühmt zu werden. Aber je mehr er versucht, desto weiter entfernt sich Delia von ihm.Im Laufe der Serie muss Martin sich eingestehen, dass er Delia nur erobern kann, wenn er lernt, sich und seine Eigenarten selbst zu akzeptieren. Nur dann kann er Delia von sich überzeugen und die Liebe finden.Bei KiKA ist die erste Staffel von "Helium" (NDR), produziert von Fabelaktiv, ab dem 28. Oktober um 15:00 Uhr zu sehen. Verantwortlicher Redakteur beim NDR ist Holger Hermesmeyer.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presselounge unter www.kika-presse.de abrufbar. Eine Folge zur Ansicht finden Sie im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4413189