Politiker und Notenbanken machen weltweit Front gegen die Digitalwährung Libra. Dahinter steckt die Sorge um den eigenen geld- und finanzpolitischen Einfluss. Aber ist es ökonomisch sinnvoll, das Cybergeld zu blockieren?

Es gibt Briefe, die bekommt man lieber nicht. Zu dieser Art von Post dürfte das Schreiben zählen, dass jüngst bei Alfred Kelly, dem Chef des US-Finanzdienstleisters Visa, auf dem Schreibtisch landete. Absender waren Sherrod Brown und Brian Schatz, einflussreiche Senatoren der Demokratischen Partei. Der Stil des Schreibens war elegant, die Aussage jedoch unmissverständlich: Visa drohe zum Komplizen bei Kindesmissbrauch, Terror, Gewalt und Betrug zu werden, der Konzern trage dazu bei, das globale Finanzsystem zu destabilisieren, so die Absender.

Hintergrund der harschen Kritik war der Einstieg von Visa bei der von Facebook geplanten virtuellen Privatwährung Libra. Weil Facebook Antworten über die Frage nach Kontrollen schuldig bleibe, müsse Visa als Partner auch selbst mit verschärfter Regulierung rechnen - inklusive verstärkter Kontrolle "sämtlicher Zahlungsaktivitäten". Dies war keine leere Drohung: Brown und Schatz sind im US-Senat für die Regulierung der Finanzbranche zuständig.

Kelly hat jedenfalls verstanden. Als sich jüngst in Genf die Libra Association, unter deren Dach das Projekt läuft, zur konstituierenden Sitzung traf, war Visa nicht mehr dabei. Fast zeitgleich verabschiedeten sich Schwergewichte wie Paypal, Mastercard, Stripe und Ebay aus dem Projekt. Fast ein Viertel der 28 designierten Partner haben mittlerweile die Segel gestrichen.

"Wandel in diesem Maßstab ist hart", kommentiert Libra-Chef David Marcus, 46, das Fiasko. Doch er gibt sich kämpferisch und betont, die abgesprungenen Partner könnten jederzeit zurückkehren. AEs gebe zudem weiterhin genügend Interesse in der Wirtschaft an Libra. Rund 1600 Organisationen hätten Interesse signalisiert, etwa zehn Prozent davon die Aufnahmekriterien erfüllt (allerdings ist keine namhafte Bank dabei). Von der Schweiz aus will der umtriebige Tech-Manager, der vor acht Jahren seinen eigenen Zahldienstleister Zong für 240 Millionen Dollar an Ebay verkaufte, das Libraprojekt trotz des Gegenwinds vorantreiben, mit eidgenössischer Lizenz. Zu den 21 Gründungsmitgliedern sollen bis Mitte 2020 rund 80 weitere hinzustoßen.

Doch ob es so weit kommt, ist nicht sicher. Facebook hat den massiven (und weltweiten) Widerstand von Politik und Notenbanken unterschätzt. US-Präsident Donald Trump twitterte, er sei " kein Fan" von Kryptowährungen. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, meldete "ernsthafte Bedenken" an und hat eine Task Force eingerichtet, die den Fortgang des Libraprojekts beobachtet und Handlungsoptionen gegen ein unreguliertes Digitalgeld erarbeitet. Aus Deutschland schickte Finanzminister Olaf Scholz folgende Botschaft in die Welt: "Die Herausgabe einer Währung gehört nicht in die Hände eines Privatunternehmens. Wir können eine Parallelwährung nicht akzeptieren." Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), zählte auf einer Pressekonferenz im Juli so ziemlich jedes gegen Libra vorgebrachte Argument auf - bis hin zur Gefahr der Geldwäsche.

EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré versichert zwar, man wolle Libra nicht verbieten. Der Franzose leitet ein Gremium im Auftrag der G7-Staaten, das sich derzeit mit digitalem Geld beschäftigt. Doch dass sich Notenbanker über die Einhegung von Libra den Kopf zerbrechen und das Thema auch bei der jüngsten Tagung des Internationalen Währungsfonds ...

