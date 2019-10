MOSKAU, 24. Oktober (WNM/Reuters/TASS) - Kurdische Truppen haben begonnen, sich aus Gebieten in der Nähe der türkischen Grenze in Syrien zurückzuziehen. Moskau, ein enger syrischer Verbündeter, forderte die syrisch-kurdischen Streitkräfte auf, sich am Mittwoch im Rahmen eines Abkommens zwischen Moskau und Ankara von der Grenze zurückzuziehen. "Wir stellen mit Genugtuung fest, dass die in der südrussischen Stadt Sotschi getroffenen Vereinbarungen umgesetzt werden", zitierte Interfax den stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Vershinin zitiert. "Alles wird umgesetzt", sagte er. Zuvor ...

