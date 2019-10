Der Düsseldorfer Handelskonzern befindet sich mitten im Umbau. Die Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr hat Metro allerdings erreicht.

Der Handelskonzern Metro hat seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2018/19 erreicht. Dank eines robusten Wachstums in Asien und Osteuropa stiegen die Erlöse per Ende September um 1,5 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Währungsbereinigt lag da Plus sogar bei 2,5 Prozent. Ein Sorgenkind ...

