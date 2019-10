Köln (ots) -Wer hätte gedacht, dass kleine Ameisen große Elefanten vertreibenkönnen? Wie arbeitet ein Höhlenforscher? Und warum macht man mancheExperimente ausgerechnet am Südpol? In spannenden Kinder-Vorlesungenberichten eine Verhaltensbiologin, ein Höhlenforscher und einePhysikerin beim KiRaKa-Entdeckertag von ihrer Arbeit in derWissenschaft.Denn am 3. November sind wieder alle entdeckungsfreudigen Kinder undFamilien herzlich eingeladen zum zwölften KiRaKa-Entdeckertag in derPHÄNOMENTA Lüdenscheid. Neben den Vorlesungen können kleineForscher*innen dort in verschiedenen Workshops selbst aufEntdeckungsreise gehen und in die Welt der Roboter eintauchen odergeheimnisvolle Schlangen kennen lernen. Wer sich für einen derWorkshops interessiert, sollte sich vorher telefonisch anmelden.Aber auch ohne Workshop lohnt sich ein Besuch desKiRaKa-Entdeckertags: Die Maus ist da und zeigt beim Programmierenmit der Maus, dass es gar nicht so schwierig ist, ein eigenesComputerspiel zu programmieren. KiRaKa-"Hexenmeister" Joachim Heckerpräsentiert in "Heckers Hexenküche" zauberhafte Experimente. Und wieeine Radio-Sendung funktioniert, können die Kinder auch entdecken.Der KiRaKa sendet live von 14.04 bis 15.00 Uhr. Es moderiert JohannesDöbbelt.Der KiRaKa-Entdeckertag in der PHÄNOMENTA Lüdenscheid: Am Sonntag, 3.November 2019, 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro (Museums-Sonderpreis).Zu den Workshops wird um telefonische Voranmeldung bei der PHÄNOMENTAgebeten: 02351-21532.Sendehinweis: Der KiRaKA-Entdeckertag live bei WDR 5 KiRaKa, Sonntag,03.11.2019, 14.04 - 15.00 Uhr, WDR 5.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4413246