Der Goldproduzent Agnico Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, NYSE: AEM) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 17,5 US-Cents an. Dies ist eine Erhöhung um 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal (12,5 US-Cents). Die Ausschüttung erfolgt am 16. Dezember 2019 (Record date: 29. November 2019). Agnico Eagle Mines bezahlt seit 1983 eine Dividende. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,70 US-Dollar an die ...

