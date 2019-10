++ Europäische Indizes legen nach optimistischen französischen EMIs zu ++ DE30 hat ein neues 16-Monatshoch erreicht ++ Daimler legt nach solidem Q3-Ergebnisbericht zu ++Der Handel in Europa begann am Donnerstag in guter Stimmung, sodass die meisten Hauptindizes höher eröffneten. Die Kurse sind nach der Veröffentlichung der über den Schätzungen liegenden französischen Einkaufsmanagerindizes gestiegen. Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden legen am meisten zu, während der polnische WIG 20 der einzige europäische Index ist, der noch in der Nähe des gestrigen Schlusskurses gehandelt wird. Quelle: xStation 5 Der DE30 machte zu Beginn der europäischen Sitzung einen Sprung nach oben. Besser als erwartete EMIs aus Frankreich waren wohl einer der Gründe für diesen Sprung. Der deutsche Leitindex kletterte auf den ...

