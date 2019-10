Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Bis zum Mittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 171,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,38 Prozent.

Belastet wurden die Festverzinslichen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Am deutschen Rentenmarkt richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Am frühen Nachmittag werden die Ergebnisse der letzten Zinssitzung unter Leitung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi erwartet. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz der Notenbank am Nachmittag dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

Die etwas aufgehellte Stimmung bei den Unternehmen der Eurozone bewegte den Markt nicht nachhaltig. Der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zwar leicht an, blieb aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Zudem stagnierte der Indikator für die schwächelnde Industrie. Die Werte für Deutschland fielen für die Industrie und den Dienstleistungssektor schwächer als erwartet aus. Die französischen Daten überraschten hingegen positiv.

"Eine auch nur leichte Erholung ist besser als gar keine Erholung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirte der VP Bank. "Die Annäherung in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China aber auch die kurzzeitig gestiegenen Chancen auf einen ordentlichen Austritt Großbritanniens aus der EU dürften zumindest verhindert haben, dass die Einkaufsmangerindizes weiter bergab gingen." Es sei aber noch zu früh von einer Trendwende zu sprechen./jsl/bgf/jha/

