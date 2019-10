Mit dem neuen Eco-Labeller hat Logopak aus Hartenholm bei Hamburg einen Etikettierungsprozess entwickelt, der auf herkömmliches Trägermaterial der Etiketten verzichtet. Und der Hersteller verspricht: Der Umweltschutz geht hier ausnahmsweise nicht auf Kosten der Geschwindigkeit oder der Wirtschaftlichkeit.

P+F: Woher und wann kam der Antrieb, sich mit umweltfreundlichem Etikettieren zu beschäftigen?

Alexander Hamer: Ganz unabhängig davon, was gerade auf der Welt und in der Gesellschaft passiert, haben wir uns schon länger mit der Frage beschäftigt: Warum so viel Müll produzieren? Daher haben wir dann ab 2012 aus eigenem Antrieb begonnen, uns mit Linerless-Technologien zu beschäftigen und ...

